AEX levert openingswinst weer in

De AEX stond om tien uur fractioneel lager op 598,4 punten, na pal na opening nog op 602,2 punten te hebben gestaan. De index daalde gisteren nog met 2,5%. De AMX daalde 0,2% naar 911,9 punten.

Op de overige Europese beurzen hield het herstel ook niet over. De Franse CAC 40 en Britse FTSE 100 stonden 0,1% hoger. De Duitse DAX bleef stond onveranderd.

In Azië verloren de beurzen vanochtend weer stevig terrein. De Japanse Nikkei-index hield zich nog redelijk staande met een 0,6% lager slot.

De indexfutures wezen op een 0,4% tot 0,6% hogere opening voor de Amerikaanse beurzen, na verliezen van 1,6% tot 1,9% gisteren.

Beleggers zochten naar koopjes, na de stevige verliezen gisteren. Omdat nog volstrekt onduidelijk is hoe sterk het coronavirus om zich heen gaan grijpen, bleven ze terughoudend. Het aantal besmettingen nadert inmiddels de vijfduizend en het aantal doden is boven de honderd gekomen. Inmiddels is ook in Duitsland het eerste ziektegeval vastgesteld.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van 1,5% aan kop. Betalingsverwerker Adyen won 1,3%.

Staalproducent ArcelorMittal ging 1% omlaag, na nog duidelijk hoger te zijn geopend.

Philips zakte 0,5%, vanwege de tegenvallende omzetgroei en orderontvangst in het vierde kwartaal tegenviel. Analisten tonen zich wel positief over het voornemen om de tak huishoudelijke producten te verkopen.

Bij de middelgrote fondsen ging de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 1,3% aan kop.

Het in de afgelopen dagen stevig weggezakte Air France KLM verloor nog eens 1,1%.

Takeaway zakte 0,2%. Just Eat, dat door de maaltijdenbezorgdienst wordt overgenomen, heeft vorig jaar aan de verwachtingen voldaan.

Smallcap NSI verloor 0,8%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Het vastgoedfonds wist zijn winst na een reorganisatie op peil te houden, ondanks lagere huuropbrengsten.