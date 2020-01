AEX sluit boven 600 punten, coronavrees dempt

De AEX (+0,7%) sloot daarop bij 602,96 punten. Het verlies in de AMX sloeg om in 0,5% winst bij 917,31 punten.

De Franse CAC 40 won 1,1%, de Britse FTSE 100 won 0,9%. De Duitse DAX steeg 0,8%.

De Amerikaanse beurzen wonnen terrein na de klap van het coronavirus, na verliezen van 1,6% tot 1,9% gisteren. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek beter van verwacht.

Bekijk ook: Megawinst op mondkapjes door coronavirus

Het aantal besmettingen van het coronavirus bereikte de vijfduizend en het aantal doden is boven de honderd gekomen. Inmiddels is in Duitsland het eerste ziektegeval vastgesteld.

De Zwitserse frank, Japanse yen en de dollar werden gezocht veilige havens. Het Britse pond ging richting de Brexit-datum voor de vierde dag achteruit, nu 0,7% in totaal, tot €1,1015. Bitcoin (+1,3%) kwam even boven $9000. Brentolie steeg met 1,1% tot net onder $60 per vat. Goud zakte 0,6%.

’Koop de dip’

„We beleven een typische correctie, zoals markten die altijd kennen”, nuanceert strateeg Luc Aben van Van Lanschot. „Het was maandag ook veel te vroeg om meteen helemaal te kunnen vaststellen in hoeverre het coronavirus structureel de economie zou gaan treffen. Daarbij hadden sommige beleggers toch al de twijfel om de hoog geprijsde aandelen te dumpen. Dat verkoopeffect trad in. Net als bij de Sars-crisis in 2003 zie je nu dat er na controle van het virus direct kansen komen. Dat weten beleggers; dan kan de tegenbeweging van verlies naar herstel snel komen”, aldus de econoom.

Bekijk ook: Met corona besmette Duitser is niet in China geweest

„Gisteren was de correctie misschien too much. Markten reageren nu redelijk beheerst”, ziet handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „Hier en daar zijn aandelen bovendien wat over sold. Dus sommige beleggers maken nu kleine stappen. Met het nieuws van afgelopen weekend en vannacht is het virus voor de markt financieel niet verontrustender geworden. China”, zo vult hij aan, „pakt het probleem bovendien daadkrachtig aan. Dat geeft hoop. De focus van de markt gaat nu iets meer over op de bedrijfsresultaten, zoals van Apple. Sommige partijen adviseren duidelijk: koop de dip.”

Bekijk ook: Met corona besmette Duitser is niet in China geweest

Bij de Nederlandse hoofdfondsen bleef Philips met -2,1% ook ’s middags de sterkste daler, vanwege de tegenvallende omzetgroei en orderontvangst in het vierde kwartaal. Analisten tonen zich wel positief over het voornemen om de tak huishoudelijke producten te verkopen.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield verloor 1,7%. UBS gaf een verkoopadvies af.

Staalmaker ArcelorMittal ging met 2,7% winst aan kop. ABN Amro werd 2% duurder, ING volgde met 1,3% koerswinst. Bank of America ziet meer kansen voor fusies en overnames in Europa. ING kreeg en koopadvies.

Biotechbedrijf Galapagos steeg 1,6%. Zijn middel tegen sclerose kreeg een positief advies van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Bij groen licht uiteindelijk, mag Galapagos het zeven jaar als enige op de markt brengen.

KPN won 1,2% bij de slotbel, ondanks de vondst van kwetsbaarheden in zijn beveiliging. In het Verenigd Koninkrijk ging de regering in zee met Huawei, ondanks protest van Washington op zorgen over hacks. KPN werkt nauw samen met Huawei.

Chipmachinemaker ASML hield 1% dagwinst over. Samsung zou recent een deal met het Veldhovense concern hebben gesloten voor twintig nieuwe EUV-chipmachines. Unilever won 1,1%, Shell bleef vlak.

BAM sterk in Midkap

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties leverde bij de Midkapfondsen 3,1% in, ook na een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS. Wereldhave zakte 6,8% weg bij de slotbel.

Het in de afgelopen dagen weggezakte Air France KLM verloor eerst 1,8% maar herstelde richting het slot tot 0,7% dagwinst.

Takeaway boekte 1,7% koerswinst. Just Eat, dat door de maaltijdenbezorgdienst wordt overgenomen, heeft vorig jaar aan de verwachtingen voldaan.

Smallcap NSI versterkte met 1,9%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Het vastgoedfonds wist zijn winst na een reorganisatie op peil te houden, het richt zich meer op ontwikkeling van kantoren, ondanks lagere huuropbrengsten.