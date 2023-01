Flink minder leegstaande winkelpanden

Vooral de horeca leverde ruimte in, de speelgoedbranche breidde juist uit. Directeur onderzoek bij Locatus, Gertjan Slob, denkt wel „dat de bodem bereikt is”.

De winkelleegstand nam af met ruim 1700, van 14.482 lege winkels aan het begin van 2022 tot 12.722 panden aan het einde van het jaar. Daarmee staat 6 procent van de winkelpanden nu leeg volgens Locatus. Dat is volgens het onderzoeksbureau hetzelfde niveau als aan het begin van 2011.

’Maximum aan online’

„Jarenlang hebben veel mensen veel online gekocht, maar daar zit een max aan. Mensen zullen voor een deel van hun aankopen naar de winkel blijven gaan”, legt Slob uit. Volgens hem speelt daarin ook mee dat het retourbeleid van veel webshops is veranderd. Zo moeten klanten steeds vaker betalen om hun bestelde artikelen te retourneren. In de winkel kan dat kosteloos.

Maar de reden dat de leegstand is afgenomen, schrijft Locatus ook toe aan het feit dat veel winkelpanden vorig jaar een andere functie hebben gekregen. In totaal kwamen er 4900 nieuwe retailpanden bij, maar het aantal panden dat een andere functie kreeg lag op zo’n 8600. Daardoor nam het aantal panden met een retailfunctie per saldo af van bijna 216.000 naar zo’n 212.000. Slob ziet dat veel van de voormalige winkelpanden worden omgebouwd tot woningen. „Je ziet ook dat de locaties waar deze gebouwen een ander functie krijgen bij uitstek geschikt zijn voor woningen”, aldus Slob.

Horeca en speelgoedwinkels

De branche die in 2022 volgens Locatus de meeste leegstand veroorzaakte, is de horeca. Met name lunchrooms en restaurants moesten de deuren van hun panden sluiten. Speelgoedwinkels daarentegen, lieten een herstel zien na jaren van krimp voor wat betreft het aantal winkels. Het aantal speelgoedwinkels nam vorig jaar zelfs iets toe.

Waarschijnlijk zal de leegstand nog iets verder afnemen, maar er zit ook een bodem aan, zegt Slob. „In een gezonde markt staat zo’n 4 tot 5 procent van de panden leeg. Dat komt omdat er altijd wel wat verschuivingen zijn, naast plekken die niet langer interessant zijn voor ondernemers. De leegstand zal dus niet heel veel lager uitkomen.” Maar aan een concrete voorspelling wil Slob zich niet wagen. „Daarvoor was de afgelopen tijd veel te onvoorspelbaar, met bijvoorbeeld de coronacrisis en de opgelopen inflatie.”