’Zakenman Gerard Sanderink bedreigt politie-inspecteur en vernietigt bewijs’

Sanderink is eigenaar en hoogste baas van ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. Beide bedrijven werken veel voor de Nederlandse overheid. De Twentse topman werd onlangs door de rechtbank in Almelo opnieuw veroordeeld voor het verspreiden van smaad en laster over zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Zij liet beslag leggen op de telefoon en mailbox van Sanderink, voor verdere bewijzen daarvan.

’Schelden en bedreigen’

De deurwaarder ging daarvoor op 21 december naar het Strukton-hoofdkantoor in Utrecht. Toen Sanderink weigerde hem te ontvangen, werd een politie-inspecteur ingeschakeld die fungeerde als hulpofficier van justitie. In het proces-verbaal van de deurwaarder staat dat Sanderink de beslagpapieren op de grond smeet en beide functionarissen de huid vol schold. Hij bedreigde ook de hulpofficier. Sanderink weigerde zijn telefoon af te geven.

Dat deed hij uiteindelijk toch, maar toen was de volledige inhoud van de telefoon op afstand gewist. De deurwaarder legt daarbij een link met de nieuwe vriendin van Sanderink, Rian van Rijbroek. Zij was de bedenker van al Sanderinks wachtwoorden en had de gelegenheid om accounts op afstand te wissen.

Sanderink en Van Rijbroek hebben niet gereageerd op vragen van De Gelderlander.