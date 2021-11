Premium Het beste van De Telegraaf

’Van groot belang dat deze mensen aan het werk blijven’ Patiëntenfederaties: ’Help werknemer met een chronische ziekte’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Dianda Veldman: „Met een vergrijzende (beroeps)bevolking, een snel veranderende arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten is het voor ons land van groot belang dat deze mensen aan het werk (kunnen) blijven.” Ⓒ Dijkstra BV

Amsterdam - In Nederland heeft een op de drie werkenden een chronische aandoening. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig, stellen de samenwerkende organisaties Arbeid en Gezondheid. Zij willen dat de werelden van werk en zorg dichter bij elkaar komen. „In de spreekkamer moet de dokter er rekening mee houden dat mensen een baan hebben”, zegt bestuurder Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland.