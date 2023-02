Premium Het beste van De Telegraaf

Ceo FrieslandCampina bij afscheid: ’Boer zorgt voor melk én cohesie’

Door Gert van Harskamp en Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Hein Schumacher: „Bij Unilever duurzaamheid en pragmatisme balanceren.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amersfoort - Hein Schumacher (51) presenteerde dinsdag zijn laatste jaarcijfers voor zuivelcoöperatie FrieslandCampina. In juni stapt hij over naar Unilever, waar hij ceo wordt. „Bij FrieslandCampina had ik geen rugwind en dat zal bij Unilever ook niet zo zijn.”