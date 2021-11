’Hypotheekrente stabiel, maar op langere termijn omhoog’

Op de wereldwijde financiële markten is veel onzekerheid vanwege de nieuwe en potentieel zeer gevaarlijke omicron-coronavariant. Beurzen sloten vrijdag lager en de eerder licht gedaalde marktrente ging weer omhoog.

Stijging

De verwachting is dat de hypotheekrente de marktrente uiteindelijk zal volgen en enkele tienden zal stijgen.

In december is de hypotheekrente meestal vrij stabiel. De laatste maand van het jaar is normaliter vrij druk voor geldverstrekkers. Zij hebben dan weinig behoefte aan extra klandizie, en zullen hun tarieven daarom meestal in ieder geval niet al te veel verlagen.

Kosten aftrekken

Hypotheekadviseurs hebben het op dit moment vooral druk met huiseigenaren die hun hypotheek willen oversluiten. Doe je dat voor 31 december, dan kun je de kosten bij de volgende aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

Dat kan dit jaar bovendien nog tegen maximaal 43%. Volgend jaar kunnen aftrekposten tegen maximaal 40% worden afgetrokken. Dit is alleen relevant voor huiseigenaren met een jaarinkomen boven €68.507.