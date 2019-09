ABP komt te veel betaalde pensionado tegemoet

Daarnaast geeft het pensioenfonds voor ambtenaren mensen drie maanden de tijd voordat een terugbetaling start. „Zo kan hij of zij zich financieel voorbereiden en eventueel met ABP overleggen om een andere betalingsregeling te treffen”, licht ABP toe in een persbericht.

Het nieuwe beleid is al ingegaan, vanaf 1 augustus 2019, maar de systemen van ABP moeten nog aangepast worden. Daarom kan het tot begin 2020 voorkomen dat een deelnemer iets langer moet wachten op uitsluitsel.

Ophef

De maatregel volgt nadat er eerder dit jaar ophef ontstond over terugbetalingen bij ABP. Het fonds haalde toen €3 miljoen aan onterecht uitgekeerd pensioen terug bij 700 gepensioneerden. Zij kregen een partnertoeslag terwijl ze daar geen recht op hadden. Nadat dit via het televisieprogramma Meldpunt van Omroep MAX naar buiten kwam, ontstond er veel ophef.

In eerste instantie hield ABP het bij excuses. Maar later werd besloten om het onterecht betaalde pensioen toch niet weer op te halen bij de gedupeerden. Nu is dus besloten om mensen meer tijd te geven en dat ze over een kortere periode terug hoeven te betalen.