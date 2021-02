ASML is €206 miljard waard: belegger verwacht nog veel meer

Dat blijkt uit een overzicht van broker BinckBank.

Particuliere beleggers gaan steeds meer over tot aankopen van technologie-aandelen zoals ASML.

,,Een tech-index zoals de Nasdaq mag je de AEX nog niet noemen. Maar dat de samenstelling van de Amsterdamseeursgraadmeter snel verandert is een feit”, aldus BinckBank.

De zwaargewicht Shell is in de AEX-index met 25 grootste fondsen naar marktwaarde afgewisseld door ASML als het fonds met het grootste gewicht. De chipmachinemaker is in zijn eentje goed voor 16,8% van de hele index. Technologie is de belangrijkste sector op het Damrak geworden, stelt de broker op basis van zijn klantentransacties.

Meer dan Shell en Unilever

Beleggers scharen steeds meer onder ’tech’. De vraag is wat dat is: betalingsverwerker Adyen zou technologie maar ook een financieel aandeel kunnen zijn. En Just Eat Takeaway geen softwareplatform maar een bezorgdienst, hoewel zij er geen pizza zelf bakken.

Bij elkaar is tech nu 30% van de hele Amsterdamse index, een omvang die vroeger was weggelegd voor Shell en Unilever samen, aldus Binck.

De index is in tijd eigenlijk weer twintig jaar terug, toen Amsterdam in de internetbubbel handelde, en grote aandelen als KPN Quest er de toon konden zetten, voordat ze hard onderuit gingen.

Beleggers zoeken het in aandelen vanbedrijven zoals Prosus, maar ook steeds meer in beleggingsfondsen en indexvolgers of trackers en etf’s.

Dit zijn de populairste Tech-fondsen bij Binck, met een opvallend aantal etf’s, die een mandje van technologieaandelenn volgen:

NN Information Technology Fund (Fonds)

iShares Nasdaq 100 (ETF)

Fidelity Global Technology Fund (Fonds)

BlackRock World Technology Fund (Fonds)

SPDR MSCI World Technology (ETF)

iShares S&P 500 Information Tech (ETF)

JP Morgan Europe Technology (Fonds)

Lyxor Nasdaq 100 (ETF)

Franklin Templeton Technology Fund (Fonds)

Henderson Global Tech Fund d (Fonds)