Wall Street houdt nieuwjaarskater

De Dow-Jonesindex boekte op de valreep een winst van 0,1 procent en sloot op 17.158,66 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 2016,71 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent naar 4891,43 punten.

In de Dow zette zwaargewicht Apple zijn neergang door met een min van 2,5 procent. Beleggers lijken zich zorgen te maken over de populariteit van de iPhone. Volgens Japanse zakenmedia wordt de productie van de smartphone de komende tijd flink verkleind.

Twitter

Buiten de dertig hoofdfondsen van de Dow waren wapenfabrikanten in trek, op de dag dat president Barack Obama zijn plannen voor strengere wapenwetten verdedigde. Pistolenmaker Smith & Wesson, die zijn omzetprognose voor dit kwartaal fors opschroefde, won 11 procent. Concurrent Sturm Ruger kreeg er krap 7 procent bij.

Twitter noteerde 2,8 procent in de min. Volgens onbevestigde berichten zou de internetberichtendienst onder meer overwegen de limiet op de lengte van tweets uit te breiden, tot wel 10.000 tekens per bericht.

GM

Zonne-energiebedrijf First Solar was met een winst van 8 procent een van de uitblinkers in de S&P 500. Het bedrijf profiteerde van positieve uitlatingen van analisten. Zij wezen er onder meer op dat First Solar kan profiteren van nieuwe wetten, die ervoor moeten zorgen dat in 2030 de helft van de energie in de staat Californië uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Autofabrikanten General Motors en Ford leverden 2,6 en 1,8 procent in. Net als veel andere grote merken, zoals Toyota en Honda, meldden zij een verdere groei van hun verkopen in de VS in december. De groei was echter beperkter dan analisten voorspelden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,6 procent naar 35,81 dollar. De euro was dinsdagavond 1,0750 dollar waard, tegen 1,0735 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.