Aegon moest pensioen beter uitleggen: tientjes erbij ondanks duizenden euro’s rendement

Twee klanten van Aegon die een variabele pensioenuitkering ontvangen, het zogenoemde Aegon Uitkerend Beleggingspensioen, hebben ieder afzonderlijk een klacht ingediend. Zij menen dat het behaalde rendement op hun beleggingen in 2019 (€9000 respectievelijk €23.000) niet in verhouding staat tot de ophoging van hun uitkering een jaar later (in beide gevallen niet meer dan een paar tientjes) en dat ze bovendien onvoldoende zijn geïnformeerd.

Samenhang

In de offerte die de twee klanten van Aegon hebben gekregen voordat ze het product afsloten, is wel vermeld welke factoren invloed hebben op de hoogte van de pensioenuitkering en wat de invloed van deze factoren is. Maar in de informatie ontbreekt uitleg over hoe die factoren in onderlinge samenhang de hoogte van de pensioenuitkering bepalen.

Zeker wanneer het gaat om ingewikkelde producten die mensen zelf kunnen afsluiten zonder advies van een expert in te winnen, geldt een zwaarwegende informatieplicht. Dat betekent dat de verzekeraar goed moet uitleggen hoe een complex pensioenproduct precies in elkaar steekt, oordeelt het Kifid.

Juiste berekening

Nu hebben de twee klanten geen volledig inzicht gekregen in het product dat ze afsloten. En daarmee is de verzekeraar tekort geschoten, vindt het Kifid. Wel blijkt uit de verstrekte gegevens van de verzekeraar dat de hoogte van de pensioenuitkering over 2020 in beide gevallen juist was. Dat betekent dat in beide klachtzaken van financieel nadeel geen sprake is, wel van een behoorlijke tegenvaller door de al jaren lage rekenrente waar iedereen bij zijn pensioenopbouw last van heeft. De verzekeraar moet beide consumenten tegemoet komen als zij hun keuze voor het beleggingspensioen willen herzien.