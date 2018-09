Ombudsman: Een goed begin

Beslagvrije voet

Zo hoorde mijn medewerkster Nancy eind vorig jaar van Gerrie*. Hij vertelt haar een ernstig verhaal. Hij moest inkomstenbelasting terugbetalen. De Belastingdienst Toeslagen verrekent dit vanaf 2013 met zijn huurtoeslag. Die ontvangt hij daardoor helemaal niet meer. Door het bedrag dat de Belastingdienst inhoudt, komt Gerrie onder de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat iemand minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. Daarop mag geen geld ingehouden worden.

Gerrie geeft dit aan bij de Belastingdienst. Die pakt zijn signaal niet goed op en blijft meer geld inhouden dan eigenlijk mag. In april 2014 moet Gerrie dan ook zijn huis uit. Hij kan het niet meer betalen. Vanaf dat moment woont hij in fietsenstallingen. Hij vertelt Nancy dat hij niets meer heeft. Nu geniet hij van de dieren die hij ziet op straat.

Schadevergoeding

Hij wil dat wij naar zijn zaak kijken. Ook vindt hij dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Hij is dakloos geraakt mede door de Belastingdienst. Nancy gaat gelijk aan de slag. Ze vraagt de Belastingdienst na te gaan wat er nu precies gebeurd is in Gerrie's geval. Ze treft een heel behulpzame medewerkster. Die zoekt alles tot in de puntjes uit.

Het blijkt dat inderdaad grote fouten gemaakt zijn. En er blijkt nog iets anders. Gerrie krijgt zo’n €1800,- terug van de Belastingdienst. Nancy wil hem heel graag dit goede nieuws vertellen. Maar hoe vaak ze ook belt, ze krijgt hem niet te pakken op zijn telefoon. Ze spreekt zijn voicemail steeds in, maar zonder resultaat. Uiteindelijk smst ons webcareteam Gerrie. Ze laten hem weten goed nieuws te hebben en dat hij Nancy of de dame van de Belastingdienst snel even moet terugbellen.

Nieuwe start

Uiteindelijk belt Gerrie ons. Nancy laat hem het goede nieuws weten. Gerrie is verheugd. Met het geld dat hij terugkrijgt, gaat hij een paspoort aanschaffen, zo zegt hij. Dan kan hij zich ook weer inschrijven bij een gemeente en voorzieningen aanvragen. Een nieuwe start wacht.

Nancy brengt Gerrie in contact met de handige dame van de Belastingdienst. Die maakt alles in orde zodat het geld op Gerrie's rekening gestort kan worden. Dat is inmiddels gebeurd. Ook heeft ze ondertussen de afdeling Schadeverzoeken ingeschakeld. Zij gaan nog kijken of Gerrie recht heeft op een schadevergoeding en zo ja welke. Een goed begin van zijn nieuwe jaar.

*Gefingeerde naam