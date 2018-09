Zelf de regie nemen

Dat men op jonge leeftijd begint met beleggen, juich ik toe. Hoe eerder hoe beter. Van de groep 21-34 jarigen in Nederland heeft volgens Wijzer in Geldzaken maar liefst 51% geen idee van hun inkomsten en uitgaven na pensionering. Er is een te laag besef dat ze zelf de regie in handen moeten nemen over de opbouw van vermogen voor later.

Pensioenregelingen zijn versoberd, waardoor het uiteindelijke pensioen via een werkgever aanzienlijk lager kan uitvallen dan verwacht. Neem nu zelfstandigen, die zijn liever bezig met het heden en ze schuiven het plannen van een pensioenvoorziening voor zich uit. Gelukkig zijn er diverse instanties die via campagnes het 'pensioenbewustzijn’ bij jongeren proberen te verbeteren. Maar tussen beleggen voor later en speculeren, zit een wereld van verschil.

Utopie

Vrijwel iedere beginnende aandelenbelegger droomt van dat ene aandeel dat aan de vooravond staat van een explosieve stijging. Het aandeel van een bedrijf dat nog niemand ontdekt heeft, behalve jij. Dat unieke bedrijf dat direct na jouw aankoop zulk goed nieuws gaat publiceren, dat wereldwijd alle financiële websites en dagbladen er in superlatieven over gaan schrijven, waardoor de aandelen niet aan te slepen zijn. Dat bedrijf dat een topmanager heeft die moeiteloos de wereldwijde expansie kan vormgeven. Die nooit een winstwaarschuwing zal geven. Dat éne aandeel dus. Hallo, wakker worden! Een beursgenoteerd bedrijf met dergelijke potentiële, maar onontdekte waarde is een utopie.

Kennis en risicospreiding

Terug naar de jongen met het aandeel Walt Disney. Een professionele belegger zal vast wel eens 'een filmpje pakken’. Maar om te bepalen of hij het aandeel Walt Disney nu nog koopwaardig vindt, zal een analist dit eerst op heel veel onderdelen moeten beoordelen. Pas dan valt er een goed onderbouwd besluit te nemen. En dat doet hij niet voor één bedrijf in één specifieke bedrijfstak.

Risicospreiding is bij beleggen zeer belangrijk. De belegger streeft naar een optimale verdeling over die bedrijfstakken en gebieden in de wereld waar de beste groeimogelijkheden liggen.

Daarnaast spreidt hij over meerdere beleggingscategorieën. Dus niet alleen in aandelen, maar ook obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen en hedgefondsen) en kasgeld.

Kortom, beleggen is een serieuze, kennisintensieve zaak. Uw vermogen voor later is dat ook. Gelukkig zijn er totaaloplossingen beschikbaar zodat, tegen lage kosten, gebruik kan worden gemaakt van de kennis van professionals. Voorkom een horrorscenario, begin op tijd én regelmatig met reserveren voor een happy end.