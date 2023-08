Recyclebedrijf Cabka vergroot omzet en winst, ’uitdagingen’ in markt

De halfjaaromzet kwam afgelopen zes maanden uit op €104 miljoen (+2%), de brutowinst was €50,8 miljoen (2022: €47,3 miljoen) en netto bleef er €3 miljoen over (2022: €0,7 miljoen).

De marge verbeterde van 46% vorig jaar in dezelfde periode tot 49% afgelopen zes maanden, meldt het dinsdag voorbeurs.

Ceo Tim Litjens, ex-DSM, ziet ’solide verbetering’, met omzetgroei vooral dankzij verder herstel in de Verenigde Staten, waar zijn klant Target uitbreidt maar Cabka’s fabriek in St. Louis ook problemen ondervond van de overstromingen en sinds juni weer opstartte.

In Europa dikte de portfolio business met 11% aan. Het kende een tegenvaller van 20% in contractproductie.

’Sterke verbetering’

Litjens zegt last te hebben gehad van volatiele materiaal- en energieprijzen. Maar er is minder onzekerheid in de markten, stelt hij, wijzend op ’sterke verbetering’ van het bedrijfsresultaat. Hij zegt dat de bestaande economische onzekerheid ’uitdagingen’ voor Cabka betekenen.

De producent van ook opvouwbare boxen voor kwetsbaar transport en kunststof houders van bouwhekken levert veel lichtere pallets dan de traditionele houten. Dat kan per vrachtwagen vijfhonderd kilo en brandstofkosten schelen. Inmiddels wordt van alle materiaal 88% gerecycled.

In het eerste kwartaal steeg de omzet met 11% op jaarbasis naar €55,4 miljoen dankzij herstel in de VS en groei in Europa.

Dit in 1994 in Thüringen door Gat Ramon opgerichte Duitse bedrijf met 700 werknemers boekte vorig jaar een recordomzetstijging van 23% tot €208,9 miljoen, bij een halvering van de winst, deels vanwege de kosten van de beursgang.

Coca-Cola

Voor 2023 mikt het bedrijf op hoge enkelcijferige groei van de omzet tussen €200 en €210 miljoen, met een ebitdamarge tussen 13 tot 15%, tegen 11% vorig jaar, en telt het Target, Coca-Cola, Unilever, BMW, Pfizer, Orbis en Volkswagen tot zijn klanten.

Cabka ging maart vorig jaar naar de beurs. Het maakte gebruik van de lege beurshuls Dutch Star Companies 2, DSC2, van ex-Delta Lloyd-topman Niek Hoek. De investeerders van DSC staken destijds €47 miljoen in het fonds, €63 miljoen van de opbrengst was voor uitkoop van minderheidsaandeelhouders. Voorganger DSC1 fuseerde eerder met CM.Com, dat dit jaar 18% lager in de Amsterdamse smallcapindex koerst.

Cabka stelde aandeelhouders eerder een marge van 20% in het vooruitzicht. Op 25 augustus keert het €0,15 dividend uit. Oprichter Gat Ramon heeft nog 45,8% van alle aandelen in handen.

Op Cabka, dat dinsdag voorbeurs €180 miljoen marktwaarde had, staat 1 koopadvies (Oddo BHF) uit.