Rijk moet duidelijker regie voeren in Schiphol-overleg

Van Geel was door minister van Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gevraagd een beoordeling te maken nadat begin dit jaar het overleg tussen betrokken partijen in de raad was stukgelopen. Vooral de onderhandelingen over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020 zorgden voor onenigheid.

Volgens Van Geel zou een gemeenschappelijk doel moeten worden gesteld om "bruggen tussen opvattingen" te slaan. Hij noemde als voorbeeld de wil om het leefklimaat in het gebied rondom Schiphol te verbeteren en hinder te verminderen. Verder zou een minimumleefkwaliteit in combinatie met een normstelling en het toetsen van het feitelijk aantal gehinderden moeten worden ingesteld.

Ook worden in het rapport drie alternatieve modellen voor samenwerking in de regio geschetst, die sterk op de omgeving zijn gericht in plaats van op het nationale beleid. Deze modellen zijn veel meer gericht op de uitvoering van hinderbeperkende maatregelen en versterkingen van de leefkwaliteit.