Wall Street opent stevig hoger

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,9 procent hoger op 23.458 punten. De breed samengestelde S&P won ook 1,9 procent, tot 2788 punten, en techbeurs Nasdaq dikte 2,1 procent aan tot 8437 punten.

Videostreamingdienst Netflix zag een forse groei van het aantal gebruikers die ook nog eens langer keken. Het Amerikaanse bedrijf kon daar door de sterke dollar echter maar beperkt van profiteren en moest ook kosten maken omdat het filmen van nieuwe producties stil ligt. Bovendien waarschuwde Netflix dat een deel van de nieuwe kijkers mogelijk weer afhaakt als de beperkende coronamaatregelen worden afgebouwd. Het aandeel zakte zo'n 3 procent.

Ook Snap, het moederbedrijf van chatapp Snapchat, zag het aantal gebruikers stijgen nu mensen thuis zitten en andere manieren zoeken om contact te houden met familie en vrienden. Beleggers waren bij dit bedrijf wel enthousiast en zetten Snap bijna 25 procent hoger

Telecom- en mediabedrijf AT&T trok zijn verwachtingen in. Het aantal mobiele klanten van de telecomtak nam wel toe en AT&T won op de beurs dik 1 procent. Kimberly-Clark (plus 1,5 procent) verkocht in het eerste kwartaal fors meer tissues op de consumentenmarkt. En Delta Air Lines maakte bekend stevig in de kosten te gaan snijden nu de vraag naar vliegtickets is opgedroogd. Dat werd door beleggers beloond met een plus van dik 2 procent. De luchtvaartmaatschappij zette wel het eerste verlies in vijf jaar in de boeken.

