Beursgang Ant Group wordt grootste ooit

Daarmee wordt het de grootste beursgang ooit. Het eerdere record was in handen van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco, met ruim $29 miljard. Ant wil de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. De handel in het aandeel zou volgende week moeten beginnen.

Meer waard dan JPMorgan

De gang naar de beurs van Ant Group kan dan trouwens nog groter uitpakken, want de onderneming mag voor ruim $5 miljard aan extra aandelen verkopen als er voldoende vraag is. Het concern zou dan een totale waarde van $320 miljard krijgen. Ant Group zou dan meer waard worden dan de Amerikaanse bankgigant JPMorgan.

Bij beleggers is er veel belangstelling voor de beursintroductie van Ant Group. De inschrijving voor de aandelenemissie is liefst 284 keer overtekend.

Alipay en WorldFirst

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba houdt na de beursgang een belang van circa 32% in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van de Chinese miljardair Jack Ma.

In Nederland is Ant Group ook actief met WorldFirst. Dit dochterbedrijf verzorgt internationale betalingen voor zakelijke klanten. WorldFirst heeft een kantoor aan de Amsterdamse Herengracht met 15 medewerkers.