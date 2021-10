Hoge grondstofkosten kleuren resultaat Akzo: verfprijs omhoog

Naast hogere grondstofprijzen kampt AkzoNobel ook met problemen in de toelevering van producten. De kostenstijging van de grondstoffen en de problemen in de toeleveringsketen zullen in ieder geval tot halverwege 2022 aanhouden, verwacht AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker.

De coating- en verfmaker heeft de grondstoffen kunnen opvangen door prijs van zijn producten fors te laten stijgen. De verf en coating van AkzoNobel zijn ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar al 9% in prijs gestegen en Vanlancker verwacht de prijs nog meer te gaan verhogen.

Prijsverhogingen

Die prijsverhogingen zorgen ervoor dat de omzet van het bedrijf in een jaar tijd met met 6% kon stijgen naar €2,4 miljard in het derde kwartaal van 2021. Over de volledig eerste negen maanden van dit jaar steeg de omzet zelfs met 14% tot €7,2 miljard.

Het operationeel inkomen daalde op jaarbasis wel een derde en kwam in het afgelopen kwartaal uit op €226 miljoen. Maar over de eerste negen maanden ligt AkzoNobel met een een stijging van 10% tot €883 miljoen nog steeds op koers.