Akira Oshima (77): ’Kook door tot m’n 80e’

Oshima begon op zijn 18e jaar te koken in Japan. In 1971 kwam hij als sous-chef te werken bij restaurant Yamazato van het Amsterdamse Okura Hotel, waarvan hij in 1977 chef werd met zo’n 60 koks onder zich. Vanaf 1985 werd hij tevens chef-kok van restaurant Sazanka. Zijn kookkunsten bevielen de Michelingids zodanig dat hij in 2002 als eerste in Europa voor een traditioneel Japans restaurant een ster kreeg. Bij zijn afscheid eerde burgemeester Job Cohen hem met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Gegrilde paling.

Ieder ander zou van zijn pensioen gaan genieten, maar niet Oshima. Hij werkte als adviseur bij cateringbedrijven maar besloot in 2019 nog een keer zelf achter de pannen te gaan staan. Hij opende met zijn vrouw een klein restaurant aan de Beethovenstraat 180 met slechts 22 zitplaatsen.

Tempura

„Ik heb al mijn geld er ingestoken. Ik hou van koken en het de mensen naar de zin te maken”, legde hij uit. Door de coronacrisis kan hij nu slechts negen gasten ontvangen. Maar Oshima kookt opgewekt door. Hij toverde vleeskoning Mikel Pouw, driesterrenchef Jacob Jan Boerma en deze schrijver een uitgebreid achtgangen menu uit de meer dan 100 jaar oude Kaiseki keuken voor.

Zo was er onder meer Asari-wan (miso soep met vongola), Gintara Saikyo (gegrilde zwartgelakte kabeljauw), Unagi-kabayaki (gegrilde paling op houtskool) en heel veel wagyuvlees. Het was duidelijk dat de meester zijn kunsten nog niet was verleerd.