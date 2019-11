Adecco verkoopt Amerikaanse zorguitzender

Het onderdeel, Soliant Health, is volgens Adecco een uitstekende onderneming maar heeft te weinig mogelijkheden tot uitbreiding buiten de Amerikaanse markt. Die kent, zo stelt de onderneming, een unieke marktdynamiek.

"De afstoting is een aantrekkelijke manier om waarde te realiseren voor onze aandeelhouders", aldus topman Alain Dehaze van Adecco. Soliant had het afgelopen boekjaar een omzet van 344 miljoen dollar.

Adecco maakte in een afzonderlijke verklaring bekend dat de opbrengsten in het derde kwartaal een daling laten zien, als gevolg van "voortdurende uitdagingen" in Europa en de Verenigde Staten. Daar vertraagde de markt voor uitzendpersoneel verder.