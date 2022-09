Premium Het beste van De Telegraaf

Schiphol heeft nu iemand nodig met verstand van de luchtvaart en logistiek

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Na de afgelopen twee dramatische weken dacht ik dat het niet erger kon op Schiphol, maar telkens weet de directie mij weer te verrassen met een nieuw dieptepunt. De paraplu’s die dit weekend werden uitgedeeld aan wachtende reizigers in de regen zijn erger dan erg. In plaats van de portemonnee te trekken om beveiligingspersoneel meer te betalen, blijft Schiphol uitsluitend bezig met de schade in plaats van de problemen op te lossen. Dus er worden wel schadevergoedingen uitbetaald en paraplu’s uitgedeeld, maar de salarisverhoging van €5,25 of meer blijft uit om de dienstverlening op peil te brengen. Ondertussen wordt aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen, terwijl aan Qatar Airways juist nieuwe vluchten worden gegund, zo bleek maandag.