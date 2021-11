Powell nog een termijn aan het hoofd van de Fed

De 68-jarige Powell heeft zo ongeveer de belangrijkste baan in de financiële sector ter wereld. Het rentebeleid dat de ’Fed’ uitstippelt, is niet alleen van groot belang voor de Amerikaanse economie en de dollar, ook de wereldwijde beurzen wegen zijn woorden op een goudschaaltje.

Concurrentie had Powell ook, in de vorm van Fed-bestuurder Lael Brainard. Zij genoot de voorkeur onder de linkervleugel van de Democratische partij. Powell zou volgens een aantal progressieve Democraten onder meer te weinig doen aan klimaatverandering. Biden heeft Brainard nu voorgedragen als vicevoorzitter.

Powell werd in 2018 benoemd tot voorzitter door president Donald Trump, die Powell’s voorganger Janet Yellen de zak gaf. Al was Trump ook kritisch op het beleid van de Fed, die in 2018 en 2019 de rente verhoogde. De centrale bank opereert echter onafhankelijk van het Amerikaanse Congres. Powell trad in 2011 toe tot het Fed-bestuur.