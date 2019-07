Chipmaker NXP blijft kampen met tanende vraag

NXP rekent in het lopende kwartaal op een omzet van 2,21 miljard tot 2,27 miljard dollar. Dat is minder dan de 2,35 miljard dollar waar analisten in doorsnee op rekenden. Onder meer de mindere vraag naar chips in de auto-industrie wordt door het bedrijf gevoeld. NXP is één van de grootste chipleveranciers aan die sector wereldwijd. NXP-Topman Richard Clemmer ziet de marktvraag op korte termijn ook nog niet verbeteren.

NXP sloot het tweede kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een daling met 3 procent, maar wel iets meer dan waar kenners rekening mee hadden gehouden. De nettowinst daalde van van 54 miljoen dollar naar 41 miljoen dollar.

In de nahandel op de Nasdaq hield de beurskoers zich goed staande.