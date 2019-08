Wirecard voert winstprognose op

"Onze groei versnelde in de eerste helft van het jaar", aldus topman Markus Braun. Hij gaf aan dat Wirecard erg positief gestemd is over de tweede helft van 2019. Wirecard rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) voor heel het jaar tussen de 765 miljoen euro en 815 miljoen euro. Eerder werd nog gerekend op een resultaat tussen de 760 miljoen euro en 810 miljoen euro.

In de eerste zes maanden van het jaar kwam het winstcijfer uit op 342,1 miljoen euro, van 252 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg bijna 37 procent tot ruim 1,1 miljard euro.

Fraudezaak

Wirecard ging enige tijd gebukt onder een vermeende fraudezaak bij een kantoor in Singapore, wat de nodige druk op het aandeel zette. De Duitse beurswaakhond BaFin verbood zelfs enige tijd de mogelijkheid om shortposities in te nemen op Wirecard. Door 'short' te gaan speculeren beleggers op een koersdaling.

Wirecard heeft de Financial Times aangeklaagd wegens schade door "onjuiste berichtgeving". De Britse krant kwam als eerste met het nieuws over de vermeende fraude op de proppen.