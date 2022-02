Ahold groeit verder, kleine pas op de plaats voor 2022

De grootgrutter uit Zaandam meldde woensdag bij de jaarcijfers dat de onderliggende operationele marge in het vierde kwartaal uitkwam op 4,2%. Gemiddeld over heel 2021 was dat 4,4%. Het cijfer is in lijn met wat analisten voorspelden.

In het vierde kwartaal stegen de verkopen in de VS met 16%, in Europa met 11,6%. Dat kwam mede door een boekhoudkundige 53e week. Gecorrigeerd daarvoor stegen de verkopen echter nog altijd met 6,7%.

De jaaromzet van Ahold kwam uit op €75,6 miljard (+3,3%), de vierde kwartaalomzet op €20,1 miljard (+3,2%).

Ahold heeft inmiddels echter te maken met flinke druk op de marges, nu A-merkfabrikanten hogere prijzen willen zien voor hun producten, terwijl consumenten vanwege de hoge inflatie juist flink alert worden op prijsverhogingen. Zo vecht Ahold op dit moment publiek een strijd uit met Nestlé dat volgens Ahold sommige items wel 20% duurder wil maken. Nestlé ontkent dat overigens.

Voor 2022 taxeert topman Frans Muller enigszins voorzichtig dat de marges ’ten minste op 4% uitkomen.’

De winst per aandeel (€2,19) daalde licht (-3,4%). Voor 2022 verwacht Ahold een soortgelijke daling.

Oud Delhaize topman Frans Muller leidt nu Ahold Delhaize. Ⓒ Foto ANP / HH

Beursgang

Op de beleggersdag op 15 november meldde Ahold dat het een minderheidsbelang in online warenhuis Bol.com afzonderlijk naar de beurs wil brengen. Vooralsnog is het supermarktconcern van plan dat nog altijd te doen, al zijn veel andere beursgangen de afgelopen maanden geannuleerd vanwege volatiele en dalende beurskoersen.

Hoofdkantoor Bol.com met Albert Heijn winkel in het gebouw. Ahold Delhaize wil Bol.com in 2022 naar de beurs brengen. Ⓒ Foto ANP / HH

Analisten waarderen Bol.com op €5 tot €7 miljard. De activistische Ahold-belegger Elliott meent zelfs dat het nog een paar miljard meer zou kunnen zijn.

