Onderzoek CBS: Jongere voelt stress aan begin carrière: ’Bijbaan kost veel energie door drukke schoolleven’

Door Remzi Sen en Marlou Visser

Studie combineren met een bijbaan zorgt voor werkdruk.

Je carrière rustig beginnen met een ontspannen bijbaantje? Voor veel jongeren is hun eerste betaalde baan al stressvol. Van alle 15- tot 25-jarigen met betaald werk, ervaart een op de vijf werkstress. In deze leeftijdsgroep heeft 71,7% een betaalde baan. Meestal is dit een bijbaan naast hun school of studie.