Curetis blijft in rode cijfers

Het brutoverlies was 764.000 euro, van een min van 935.000 euro een jaar terug. Op nettobasis verscheen een min onder de streep van 16,3 miljoen euro. Dat was nog een nettoverlies van 17,9 miljoen euro in dezelfde periode van 2018.

Curetis had eerder al gemeld dat de omzet in de periode tot en met september was gestegen naar 1,4 miljoen euro, van 1,2 miljoen euro een jaar eerder. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf zijn er dit jaar tot nu toe al meer dan drie keer zoveel orders binnengekomen als in dezelfde periode vorig jaar. Het orderboek dikte dit jaar al voor bijna 3,4 miljoen euro aan, waar de teller een jaar terug op 1,1 miljoen euro stond. De kaspositie van Curetis bedroeg eind september zo'n 3 miljoen euro.

Diagnosesysteem

De vertraging van de publicatie van de volledige cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar had te maken met het samengaan van Curetis en zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

Curetis zei verder op de korte termijn een besluit te verwachten van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor toelating van zijn diagnosesysteem Unyvero voor nieuwe toepassingen. De biotechnoloog wil de zogeheten Respiratory Tract Cartridge ook gebruiken voor het herkennen van een soort longontsteking. In juli maakte het bedrijf bekend dat daarvoor een aanvraag is ingediend bij de FDA.