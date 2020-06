ABN AMRO werkt met testgroep aan heropening hoofdkantoor

Meerdere banken wereldwijd kondigden al soortgelijke stappen aan met het thuiswerkbeleid. Zo kondigde ING vorige maand aan dat circa duizend medewerkers in kantoren verspreid over twintig landen weer terugkeerden. De Britse bank Barclays zal in juli beginnen met de terugkeer van ongeveer 700 medewerkers naar kantoren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India.

ABN Amro is bereid om op zijn hoofdkantoor vanaf 1 juli in fases meer mensen te verwelkomen als de eerste tests goed uitpakken, zei crisis-teammanager John Forcelledo. "We zijn begonnen met de voorbereidingen, zodat we gedeeltelijk terug kunnen keren naar het kantoor als de overheid flexibelere richtlijnen aankondigt."

ABN Amro heeft in het gebouw maatregelen genomen om de kans op besmetting van medewerkers te minimaliseren. Zo zijn er pijlen op de vloer aangebracht en zijn her en der ontsmettingsmiddelen geplaatst. Om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, heeft ongeveer twee derde van de bureaus een rode sticker waar medewerkers niet mogen zitten. De lunch kan niet in de kantine worden genuttigd, maar wordt aan de balies, of in de buurt van de balies, afgeleverd.

De bank heeft besloten om investeringsbankiers in de pilotgroep op te nemen omdat hun werk niet zo gemakkelijk vanuit huis gedaan kan worden en de productiviteit op kantoor hoger is, aldus Forcelledo. "Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een obligatie-uitgifte. We zien dat deze markt weer aantrekt. Bij dergelijke deals is het belangrijk om het risico op ongewenste onderbrekingen zoals blaffende honden op de achtergrond of een falende internetverbinding te minimaliseren", aldus Forcelledo.

De bank heeft ook speciale ruimtes ingericht met voldoende ventilatie waar bankiers uit de pilotgroep sporadisch een maximaal aantal klanten kunnen ontmoeten. Het advies is om zo min mogelijk mensen bij deze bijeenkomsten te hebben.