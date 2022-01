FNV: uitzendkrachten lopen miljoenen mis

In een peiling van de vakbond onder 168 uitzendkrachten die het afgelopen jaar hun baan zijn kwijtgeraakt, geeft 86% aan geen wettelijk verplichte vergoeding te hebben ontvangen. „Zelfs als uitzendkrachten er wel om vragen krijgen ze de transitievergoeding niet”, aldus FNV. Daarmee lopen uitzendkrachten soms duizenden euro’s per jaar mis, rekent de vakbond voor. In totaal zou het gaan om een bedrag van €53 miljoen per jaar.

Weigeren

„Uitzendbureaus weten dondersgoed dat ze verkeerd bezig zijn, maar weigeren om hun leven te beteren”, zegt FNV-bestuurder Karin Heynsdijk. „Ze steken geld dat niet voor hen bedoeld is in hun eigen zak. Zelfs als er actief naar wordt gevraagd, halen uitzendbureaus hun schouders op, zo hebben we ervaren. Een misselijke streek ten koste van mensen die vaak al nauwelijks genoeg geld hebben om rond te komen.”

Werkenden hebben sinds het ingaan van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020 vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dat geldt dus ook voor flexwerkers. In het onderzoek geeft 70% van de uitzendkrachten aan daarvan niet op de hoogte te zijn. Volgens FNV hanteren uitzendbureaus een ’piepsysteem’: zolang niemand erom vraagt, krijgt hij of zij niets.

Nuance

Uitzendkoepel ABU geeft aan het niet eens te zijn met de conclusies van de vakbond. „FNV trekt vergaande conclusies na gesprekken met 168 uitzendkrachten”, aldus een woordvoerder. „Jaarlijks werken er meer dan een miljoen mensen als uitzendkracht. Elke nuance mist dus in dit onderzoek.”

Bekijk ook: Uitzenders vast in beklaagdenbank

ABU geeft aan dat uitzendkrachten die recht hebben op een transitievergoeding dat gewoon uitbetaald moeten krijgen. „Daarover mag een onduidelijkheid bestaan.”