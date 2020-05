’Wall Street lager door hogere werkloosheid en Trump’

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting lager openen, na de duidelijke verliezen een dag eerder toen de stemming werd gedrukt door de speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de economische risico’s van de coronacrisis. Wall Street buigt zich over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.