Record in spaarpot dankzij lockdown

Cees van den Blink (64) uit Brielle spaart sinds de corona-uitbraak „zeker 1200 euro per maand”, vertelt hij. „Dat is honderden euro’s meer dan normaal.” Ⓒ Roel Dijkstra

De spaarlust van Nederlanders is door de coronacrisis nog harder toegenomen. Ondanks de vrijwel niet-bestaande rente op spaarrekeningen, maakten we sinds het begin van het jaar bijna 20 miljard euro over naar onze spaarrekening, waar inmiddels bijna 400 miljard op staat. Mensen die hun inkomen gewoon behielden, konden het door de lockdown namelijk minder makkelijk uitgeven.