P&O Ferries mikt op meer toeristen in ’renaissance’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Topman Peter Hebblethwaite moest zich in het Britse parlement verantwoorden over het massaontslag van personeel. Ⓒ ANP/Alamy Limited

Europoort - Rederij P&O Ferries mikt in haar toekomstplan op meer vrijtijdsreizigers op de routes vanuit Rotterdam. Dat zegt topman Peter Hebblethwaite in gesprek met De Telegraaf bij de Wereldhavendagen in Rotterdam. P&O werd in het voorjaar wereldnieuws toen 786 zeelieden in vaste dienst werden ontslagen via Zoom.