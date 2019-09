Soja wint terrein op Nederlandse akkers

Gehurkt zit Wouter Klaasse Bos (26) tussen de biologische sojaplanten op zijn akker. Hij haalt een peul open en houdt een paar sojabonen in zijn hand. „Misschien worden ze morgen geoogst. Ik ben benieuwd wat ze op de markt gaan doen, want dit is helemaal nieuw. Het is dus totaal niet duidelijk wat dit opbrengt. Maar je kunt nooit na één jaar telen al conclusies trekken of het gewas geslaagd is.”

De jonge akkerbouwer Klaasse Bos uit Dronten heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband tussen tien Flevolandse akkerbouwers, gewasbegeleider DutchSoy, afzetorganisatie Green Organics en provincie Flevoland. De tien telers verbouwen dit jaar gezamenlijk 40 hectare verse groene soja, een gewas die nu vooral uit Azië komt.

Salades

Daarmee komt het aantal sojatelers in Nederland op bijna honderd, die in totaal bijna 600 hectare soja telen. Het gewas dat pas acht jaar geleden zijn intrede deed op de Nederlandse akkers, neemt daarbij een relatief hoge vlucht.

„De verse soja wordt vooral gebruikt voor salades”, legt Jan Groen, directeur van Green Organics uit. „We hebben met de Universiteit Wageningen enkele proefvelden gehad. Dit is de eerste teelt en we zijn nu bezig om de soja te vermarkten. Daarbij zijn er al twee geïnteresseerden: Ekoplaza en een retailketen die ik nog niet met naam kan noemen.”

Zowel telers als de afzetbegeleiders tasten nog in het duister naar de prijs van de soja. Duidelijk is wel dat die hoger moet zijn dan de verse soja uit Azië die met duizenden tonnen op de Europese markt wordt gedumpt. Groen: „Onze soja is vrij van genetische manipulatie. We richten ons op een nichemarkt.”

De telers die in het project stappen, laten zich niet weerhouden door financiële risico’s en onzekerheden. „Ik ben niet de eerste die op de rem gaat staan”, zegt Klaasse Bos, die ook onder meer knoflook, spinazie, uien en suikermais teelt. „Ik was ook op zoek naar variatie in mijn bouwplan, want je kunt niet constant hetzelfde gewas op dezelfde plek telen. Dit is een maaigewas, dus de bodem hoeft niet helemaal omgewroet te worden. Daarnaast neemt soja erg veel stikstof op, dus hoeft er niet bemest te worden.”

Omdat de sojateelt goed is voor de bodem en om de omschakeling van eiwit uit vlees naar eiwit uit plantaardige voeding te stimuleren, ondersteunen veel provincies het verbouwen van soja. Naast provincie Flevoland, subsidiëren Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de teelt van soja.

Sojadrank

„We zien dat soja in de hele breedte gestimuleerd wordt, maar akkerbouwers willen uiteindelijk natuurlijk zonder subsidie kunnen telen”, zegt Henk Vermeer, projectmanager van Agrifirm, dat bijna negentig sojatelers vertegenwoordigt. „Wij hebben alleen droge soja en dat is wel een heel ander product. Dit wordt vooral gebruikt als grondstof voor vleesvervangers en sojadrank. Wij leveren aan drankfabrikant Alpro.”

De droge sojatelers verdienen netto zo’n €1500 per hectare. Die opbrengst moet bij verse soja een stuk hoger zijn, zo’n drie- tot viervoudige. De investeringslast is dan ook fors hoger bij verse soja en de teelt ingewikkelder. Duidelijk is wel dat zowel droge als verse soja in Nederland voor menselijke consumptie kan worden geteeld.

„Anders moeten we concurreren tegen Zuid-Amerika en Azië: onmogelijk”, zegt Vermeer. „We kunnen in Nederland groeien naar 10.000 hectare, is ooit berekend. Dat is een enorme groei, maar op wereldschaal natuurlijk bescheiden.”