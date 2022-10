Ton van Veen vervangt Frits van Eerd tijdelijk in top van Jumbo

Na jarenlang in de directie te hebben gezeten, was Van Veen pas sinds februari dit jaar toegetreden tot de raad van commissaris (rvc) als vice-voorzitter. Die stap zette hij samen met Colette Cloosterman-Van Eerd die jarenlang als directeur klanten in de directie heeft gezeten. Cloosterman-Van Eerd is nu vice-voorzitter van de rvc en gaat de schakel vormen tussen de organisatie van Jumbo, de commissarissen en de familie.

Van Veen blijft officieel wel lid van de rvc en gaat als gedelegeerd commissaris tijdelijk leiding geven aan het directieteam, dat verder bestaat uit operationeel directeur Cees van Vliet en financieel directeur Peter van Erp. „We hebben er alle vertrouwen in dat Ton samen met de directie een sterk en hecht team vormt en op koersvaste wijze leiding zal geven aan ons familiebedrijf”, zegt rvc-voorzitter en grondlegger Karel van Eerd in een verklaring.

Uit eigen kring

De benoeming van Van Veen komt niet als een verrassing. Hoewel er enkele namen circuleerden van externe kandidaten die de rol van interimmanager bij de Veghelse supermarktonderneming zouden kunnen vervullen, kiest de familie zoals verwacht toch voor een oplossing uit eigen kring. Want Van Veen is al sinds 2004 bij Jumbo betrokken en speelde een cruciale rol in de razendsnelle groei van het bedrijf van de familie Van Eerd.

Deze stap voedt het vermoeden dat de familie ervan uitgaat dat het terugtreden van Frits van Eerd niet lang zal duren. Dat zal dan niet op basis van informatie van het Openbaar Ministerie zijn, valt op te maken uit de reactie van de OM-woordvoerder. Die geeft aan dat uiterlijk met Kerst pas meer duidelijkheid volgt over de voortgang van het onderzoek.

„De hoofdverdachte zit nu nog in hechtenis voor een periode van zestig dagen en dat kan door de Raadkamer nog eens met dertig dagen worden verlengd”, zegt de woordvoerder. „Pas daarna zal de zaak moeten voorkomen op een pro-forma zitting en die is openbaar. Zoals het er nu uit ziet, zal dat voor de Kerst zijn, maar eerst volgt nog de afweging van de Raadkamer of de hechtenis van de hoofdverdachte nogmaals met dertig dagen wordt verlengd.”