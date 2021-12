Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek: jongere betaalt zich blauw aan bromfietsverzekering

Door Redactie DFT

Amsterdam - Een jaarlijkse verzekeringspremie die hoger is dan de nieuwwaarde; voor een jongere die een brommerverzekering wil afsluiten kan dit zo maar eens het geval zijn. Zo is een 16-jarige die een Vespa Sprint 4T uit 2020 rijdt met een nieuwwaarde van €3690, gemiddeld €3988 premie per jaar voor een volledig cascoverzekering. De duurste polis kost zelfs meer dan het dubbele: €8500 per jaar.