Beursblog: AEX begint naar verwachting tikje hoger aan nieuw kwartaal

Door Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De laatste handelsdag van de week, en de eerste van het nieuwe kwartaal, is begonnen met nieuwe cijfers over de inflatie. Die is in Nederland opgelopen tot bijna 12%. Later vanochtend komt Europees statistiekbureau met de cijfers over de hele Europese Unie.