Jumbo-baas Ton van Veen: ’Niet over één nacht ijs gegaan om in voetsporen Frits van Eerd te treden’

Door Pascal Kuipers

Nieuwe Jumbo-topman Ton van Veen, Ⓒ ANP / ANP

Veghel - Met Ton van Veen krijgt Jumbo voor het eerst een ceo waarbij niet het Van Eerd-bloed door de aderen stroomt. Anderzijds is er niemand die dichter in de buurt van de familie komt dan hij. Dus is Van Veen de logische keuze als definitieve opvolger voor de in juridische problemen geraakte Frits van Eerd op de bok van het Brabantse supermarktbedrijf.