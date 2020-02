Twitter heeft stijgende omzet én kosten

Ondanks die gestegen omzet zijn de vooruitzichten voor Twitter niet bijzonder zonnig, met vooral flink stijgende kosten. Die kosten zorgen er ook nu al voor dat de winst lager uitvalt dan verwacht.

Er maken nu 152 miljoen mensen in de wereld dagelijks gebruik van Twitter. Dat zijn er 26 miljoen meer dan een jaar geleden. Volgens Twitter is de aanwas vooral te danken aan verbeteringen van de mogelijkheden voor gebruikers. De berichtendienst zet zich er al een tijdje voor in om het bijvoorbeeld makkelijker te maken voor gebruikers om berichten te vinden over onderwerpen waar ze geïnteresseerd in zijn.

De opbrengsten zaten in 2019 met 14 procent in de lift tot 3,5 miljard dollar. In het slotkwartaal ging voor het eerst iets meer dan een miljard dollar in de boeken. Dat laatste was vooral te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten. Die stegen in de feestdagenperiode met 12 procent op jaarbasis tot 885 miljoen dollar. Onder de streep bleef een jaarwinst over van 1,5 miljard dollar, van 1,2 miljard dollar in 2018.

Verkiezingen

In 2020 wil Twitter nog meer investeren, bijvoorbeeld in extra personeel en een nieuw datacenter. De verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen. Maar het blijft wel afwachten hoe Twitter precies zal inspelen op bijvoorbeeld de Olympische Spelen en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twitter noemt dit soort grote evenementen vaak als een kans om extra advertentie-inkomsten en gebruikers binnen te halen, maar het bedrijf besloot vorig jaar om politieke advertenties in de ban te doen.

Er is al tijdje sprake van grote maatschappelijke druk op socialemediabedrijven om te stoppen met het accepteren van advertenties die valse informatie verspreiden en verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden. Twitter onderscheidt zich van rivaal Facebook dat ervoor koos om geen stokje te steken voor politieke advertenties.