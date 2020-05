Computer op je neus: ’Slimme bril van Apple rage van 2021 of 2022’

Zo zou de Apple-bril eruit moeten gaan zien.

AMSTERDAM - Na EarPods en AirPods voor in de oren en Apple Watch voor om de pols, zou een bril van Apple het volgende ’wearable’ hebbeding voor de massa’s moeten worden. Apple Glass moet ergens in 2021 of 2022 gelanceerd worden en kan volgens sommige techwatchers eindelijk de opmars van de ’slimme bril’ gaan ontketenen.