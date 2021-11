Premium Het beste van De Telegraaf

Varende speeltjes van 500 miljoen euro Superrijken dol op Nederlandse megajachten: met mini-onderzeeër en helidek

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

In dit ’drijvende kasteel’ kun je moeiteloos een straat met huizen verstoppen. De gloednieuwe Viva gaat op weg vanuit De Kaag naar zijn eigenaar. Ⓒ Foto Tom van Oossanen

Miljardairs als Jeff Bezos en Bill Clinton laten maar al te graag hun superjacht in Nederland bouwen. Ons land blijkt dé plek om varende speeltjes van soms wel 500 miljoen euro te laten maken. Aan Nederlandse rijken is al die exorbitante luxe niet altijd besteed. Want zij weten: één nachtje rondvaren kost alleen al aan brandstof zo’n 20.000 euro. Multimiljonair Michel Perridon had behoorlijk wat te stellen met zijn 45 meter lange motorjacht My Trust. Zijn bemanningsleden kregen affaires, hij mocht van zijn kok niet naar restaurants aan wal én de sauna vloog in brand. „Dat schip kostte me 150.000 euro per maand. Je bent de hele dag je poeplap aan het trekken.”