Moderna blinkt uit op kalme beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index vrijwel onveranderd. Techbeurs Nasdaq steeg 0,5%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,02%.

Moderna maakte een koerssprong van 8%. Het biotechbedrijf begint met een zogeheten fase 3-studie naar een potentieel vaccin voor het coronavirus. Moderna verwacht dat er ongeveer 30.000 mensen in de VS zullen deelnemen aan het onderzoek. Moderna meldde nog eens $472 miljoen van de Amerikaanse overheid te hebben gekregen voor ondersteuning van de zoektocht naar een vaccin. Over de hele wereld worden door verschillende bedrijven meer dan honderd mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest.

Hasbro gaf echter 4% prijs. De speelgoedfabrikant verkocht het afgelopen kwartaal meer Play-Doh-klei en spelletjes zoals Twister en Vier op ’n Rij. Maar Hasbro rapporteerde tevens een kwartaalverlies van $34 miljoen.

Garmin (+0,1%) stond ook in de belangstelling. De diensten van de navigatiespecialist die waren getroffen door een grote storing, lijken langzaam weer te gaan werken. Garmin werd sinds donderdag getroffen door een grote storing. Volgens de Britse krant The Guardian is het Amerikaanse bedrijf getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Garmin heeft dat zelf niet bevestigd.

Na het sluiten van de beurzen komen vanavond laat chipproducent NXP (+0,9%) en vleesvervangingsfabrikant Beyond Meat (+0,7%) met kwartaalresultaten.

Op Wall Street wordt deze week tevens uitgekeken naar het rentebesluit en de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdagavond. Ook voor de kwartaalcijfers van de techgiganten Amazon, Apple en Google-moeder Alphabet donderdagavond na de slotbel op Wall Street bestaat veel belangstelling.