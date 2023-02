Premium Het beste van De Telegraaf

Groeien door personeel met arbeidsbeperking: ’Mensen floreren hier’

Campooz biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - Toen Jeffrey binnenstapte bij kampeerbedrijf Campooz zat hij niet lekker in zijn vel: vorige banen in een tuincentrum en de horeca hadden hem geen goed gedaan en hij was tussen wal en schip geraakt. De komst van Jeffrey betekende voor het snelgroeiende bedrijf de start van inclusief werkgeverschap.