Advies: kaartjes openbaar vervoer zo’n 7% duurder in 2023

Dat bevestigt een woordvoerder van het samenwerkingsverband. Dova rekent jaarlijks de Landelijke Tarieven Index (LTI) uit. Hierin worden de inflatie, stijgende energieprijzen en loonkosten in het openbaar vervoer meegenomen. Dit jaar komt de LTI uit op zo’n 7%. Regionale consumentenorganisaties controleren de berekening.

„Uiteindelijk is deze index een advies aan regionale vervoersorganisaties. Het is vervolgens aan de politiek, provincies of vervoerregio’s, om te bepalen in hoeverre deze indexatie wordt doorgerekend in de tarieven voor de kaartjes”, vertelt de woordvoerder.

Treinkaartje

Ook treinkaartjes bij de NS zullen volgend jaar waarschijnlijk duurder worden. Dit vanwege de onlangs afgesloten cao, waarin een structurele loonsverhoging van ruim 9% is afgesproken. Het kan bijna niet anders, of de kosten worden doorberekend aan de reiziger, zeiden experts eerder tegen deze krant.

Van de meest verkochte treinkaartjes mag de NS de prijs echter slechts beperkt verhogen. Dit tarief is gebonden aan de verwachte inflatie voor 2023 plus een doorbelasting van de gebruiksvergoeding die NS aan ProRail betaalt voor gebruik van het spoor, meldt RTL. Deze kaartjes zouden dan iets meer dan 3% duurder worden.