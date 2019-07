Exclusieve sigaren moeten in een neutrale verpakking. Ⓒ EPA

De sigarenbranche hoeft niet op respijt te rekenen in de strijd tegen de anti-rookplannen van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). Cubacigar, de importeur van handgemaakte Cubaanse sigaren in de Benelux, voor de rechter bot gevangen in zijn schadeclaim tegen de Nederlandse staat.