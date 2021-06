Olieprijzen stijgen door tot ruim boven €1,90 per liter

De adviesprijs voor pompstations van een liter Euro95 is vandaag in reactie gestegen tot €1,906, komend van €1,902 op maandag.

Amerikaanse olie stijgt ook door in prijs, dinsdag met 0,6% tot $72,23 per vat. Economen van ING wijzen voor oorzaken onder andere op de sterke economische groei, met meer vraag vanuit bedrijven.

Tegelijkertijd is er een hapering in aanbod. Een verwachte terugkeer van Iran als producent naar de markt laat waarschijnlijk nog maanden op zich wachten, omdat er geen overeenstemming is bereikt met de Verenigde Staten over een akkoord over opwekking van kernenergie. Washington heeft een wereldwijde sanctie tegen Iran afgekondigd, wat de uitstroom van olie uit Iran doet stokken.

ING waarschuwt vandaag voor het uitvallen van investeringen in de winning van olie, waardoor bijvoorbeeld OPEC-lidstaat Angola consequent onder zijn maximaal toegestane productie blijft.

De prijs van een liter Euro95 ligt bij veel tankstations lager, het is een adviesprijs waar ondernemers lokaal vaak vanaf wijken.