FNV: grondpersoneel KLM stemt unaniem in met acties

UTRECHT (ANP) - Volgens vakbond FNV is de kans groot dat grondpersoneel van KLM in september actie gaat voeren. De vakbondsleden hebben daar tijdens drie „drukbezochte vergaderingen” unaniem mee ingestemd, aldus FNV. Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog niet bekend, maar uiteindelijk kunnen die leiden tot stakingen.

Ⓒ ANP/HH