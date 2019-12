Ⓒ ANP

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg & Sport schreef onlangs in de jaarlijkse rapportage financiële arrangementen geneesmiddelen trots dat hij stevig had onderhandeld in 2018. Nu ben ik blij dat de minister goed op onze centen past, maar is het verstandig om de druk op de kosten van de gezondheidszorg zo sterk af te wentelen op de farmaceuten?