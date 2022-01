Premium Het beste van De Telegraaf

Supermarkten en brouwer verwachten nog geen leveringsproblemen Ultimatum verlopen, vrijdag eerste staking in 25 jaar bij Heineken

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Werknemers van de Heinekenbrouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude plus die van de frisdrankfabriek Vrumona in Bunnik leggen vanaf vrijdag het werk neer. Ze protesteren tegen een ’magere’ loonsverhoging van 3,5% en het bevriezen van loonschalen. Heineken zegt ’voorlopig genoeg’ bier te hebben, supermarkt Albert Heijn vindt dat moeilijk in te schatten.