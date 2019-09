Supermarkt probeert voedselverspilling tegen te gaan

Bij de voedselbanken vrezen ze niet voor minder voedingsmiddelen door acties van supermarkten. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de Westerse wereld wordt veel voedsel weggegooid. De schatting is zo’n 25%. Dagelijks gaan er bij ons bijna 300.000 broden over de schutting. Dat doen we vooral zelf. Supermarkten willen verspilling beperken. Dat is goed voor de portemonnee, maar eten weggooien is ook ’onethisch’.