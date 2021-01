Aegon met glorie aan kop in rode AEX

De AEX-index noteert bij het slot 651,73 punten, een verlies van 0,8% ten opzichte van donderdag. Over dit jaar bezien heeft de hoofdindex nog altijd 4,3% winst geboekt.

De Midkap-index verliest vrijdag 1,2% en heeft 972,43 punten slotstand bereikt.

Ook elders in Europa raakten beleggers gemiddeld geld kwijt: -2,1% voor de DAX-index, -1,3% voor de Franse CAC-40, de FTSE100 zakte 1%.

Beurzen in New York gingen bij het slot in Amsterdam wat gematigder omlaag. De Dow-Jonesindex verloor 0,4%, het als voor de brede S&P 500 raakte 0,5% kwijt, de techbeurs Nasdaq daalde 0,4%.

Beleggers verwerkten het steunplan van aankomend president Joe Biden, die $1,9 biljoen voor de Amerikaanse economie.

Zakenbanken kregen een tik. Bank JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo, dat met bijna 8% terugging, leverden kwartaalresultaten af die de markt tegenvielen.

Amerikaanse winkelverkoopcijfers daalden ook, met 0,7% in december en bleven ver achter bij de concensus. ,,Ze vormen de belangrijkste redenen voor de versterkte daling van de beurzen, naast de zorgen om de lockdowns die toch steeds meer hun effect krijgen”, aldus Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital.

Het Amerikaanse industriecijfer vertoonde in december 1,6% toename, en viel juist beter uit.

Vaccinmaker Pfizer bevestigde drie tot vier weken vertraging te hebben met uitlevering. Schutte: ,,Je ziet na flinke koersstijgingen afgelopen tijd nu direct meer winstnemingen.”

Coronavirus

De effectieve vergoeding of yield voor de 10-jarige Amerikaanse treasury noteerde enkele basispunten lager tot 1,093%.

,,De koersstijging bij verzekeraars, zeker bij Aegon, is terug te voeren op de stijgende rentes”, aldus analist Robbert Manders van broker IG.

,,De rente loopt op omdat de Verenigde Staten met een groot stimuleringspakket komt. Voor extra overheidsuitgaven gaat het obligaties uitgeven. Bij verwacht meer aanbod van obligaties gaat de rente die de VS kopers geeft om zijn schulden op te kopen omhoog. Aegon verdient bijna de helft van zijn omzet in de VS, die profiteert het meest.” Aegon steeg 3,3%.

De euro daalde 0,5% tot $1,2095. Brentolie ging 2,6% terug vanwege de lockdownvrees. Bitcoin zakte 9% tot $35.500.

Tik Just Eat Takeaway

In Amsterdam stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (-4,7%) bij het slot onderaan. „Just Eat Takeaway daalt omdat internationale beleggers de maaltijdenbezorger aan het herbeoordelen zijn”, aldus Manders van IG. ,,Dat leek dominant in zijn markt, maar nu blijkt dat er toch vrij eenvoudig meer concurrentie bijkomt, van Uber bijvoorbeeld. Daardoor moet JustEat meer bezorgers in dienst nemen, wat zijn marges drukt. Daarmee komt ook zijn opgebouwde imago van kwaliteitsaandeel voor veel beleggers in gevaar.”

Staalmaker ArcelorMittal raakte 2,6% kwijt.

Chiptoeleveranciers ASMI en ASML voor de machines trokken de AEX omlaag met respectievelijk 0,9% en 2,6% verlies.

Ook biotechfonds Galapagos (-1,8%) bleef met DSM in hetzelfde spoor ahter.

Zwaargewicht Shell (-1,7%) hield het niet droog. Unilever kon dat verlies met een winst van 0,7% niet wegpoetsen.

In de hoofdindex trok ook Ahold Delhaize bij tot 1,5% koerswinst.

In de Midkap-index zakte techfonds BESI 3,7%.

Air France KLM hield na een forse stijging overdag net 0,3% over. Liquiditeitverstrekker Flow Traders, die zich altijd raad weet op volatiele markten, steeg 2,4% bij de slotbel na een koersdoelverhoging van Degroot Petercam.

Op de lokale markt raakt laadpalenmaker Fastned nog eens 5,5% kwijt bij €59. Sinds begin november steeg het aandeel van €12 tot €75 afgelopen dinsdag, daarna raakte de klad erin.